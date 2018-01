Karczewski: Trzeba zmienić konstytucję, potrzebne jest referendum

Karczewski przekazał mediom, że temat referendum konstytucyjnego będzie dzisiaj poruszony podczas spotkania z Pawłem Muchą, zastępcą szefa kancelarii prezydenta.

– Będę dziś faktycznie rozmawiał z ministrem Muchą. Będziemy się przekonywać do swoich argumentów. Myślę że dojdziemy do porozumienia, bo też skłaniam się ku temu, aby referendum się odbyło. Ono jest potrzebne, potrzebna jest debata wokół konstytucji, potrzebna jest zmiana konstytucji – mówił Karczewski.

Marszałek dodał, że o ile zgadza się co do meritum sprawy, to wątpliwości budzi w nim jednak termin zaproponowany przez prezydenta.

– Co do samego terminu mam pewne wątpliwości, ale przed rozmowami z ministrem nie chciałbym mówić o swoich argumentach i ewentualnych innych datach przeprowadzenia tego referendum – stwierdził.

