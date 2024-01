"Od jutra nie będzie już naszych reklam w TV Republika". Firmy bojkotują stację

Publicysta Marek Król sugerował w Telewizji Republika, by migrantów przybywających do Europy "czipować" albo wykonywać im tatuaże z numerami. Fragment jego wypowiedzi trafił do sieci, wywołując lawinę krytyki.

Wcześniej falę oburzenia wywołały słowa Jana Pietrzaka, który na antenie tej stacji mówił o działaniach rządu Niemiec związanych z przyjmowaniem nielegalnych migrantów.

– Tutaj mam okrutny żart z tymi imigrantami. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztutowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – powiedział.

Bojkot stacji

IKEA oraz mBank wstrzymują swoje reklamy w Telewizji Republika. To reakcja na słowa Pietrzaka i Króla.

"Dziękujemy za sygnał. Sprawdziliśmy z domem mediowym Wavemaker, który w naszym imieniu odpowiada za zakup czasu reklamowego w mediach. Okazało się, że Tv Republika od niedawna jest częścią pakietu stacji tematycznych, oferowanych przez Polsat. Pakiet kupuje się w całości, zatem nie byliśmy świadomi zmiany oferty. Od jutra nie będzie już naszych reklam w TV Republika" – napisano w środę na polskim profilu sieci szwedzkich sklepów w serwisie X. Wpis był reakcją na post jednej z internautek, która zapytała, dlaczego firma sponsoruje "telewizję propagującą: homofobię, rasizm i ksenofobię?".

Podobną decyzję o bojkocie zapowiedział mBank. W odpowiedzi część publicystów zadeklarowała rezygnację z usług szwedzkiej sieci.

Reakcja TV Republika

Głos w sprawie wypowiedzi Marka Króla zabrał Michał Rachoń, dyrektor programowy TV Republika. "Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie" – napisał na platformie X.

Takie samo stanowisko wyraził w mediach społecznościowych Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika.

Czytaj też:

Błaszczak: Zaczęła obowiązywać doktryna TrzaskowskiegoCzytaj też:

Szef KRRiT reaguje po słowach Pietrzaka. Co zrobi Rada?