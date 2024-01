Bodnar interweniuje w prokuraturze i przejmuje postępowanie ws. TVP

O sprawie informuje Marcin Dobski z portalu Salon24.pl. – Pismem z dnia 29 grudnia 2023 r. Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 9 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze przejął postępowanie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Pismo to wpłynęło do Prokuratury Regionalnej w Warszawie dzisiaj, to jest w dniu 3 stycznia 2024 r. – przekazała rzecznik prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia, że minister sprawiedliwości zamierza przejąć kontrolę nad śledztwem.

Kontrowersje wokół "nowej" TVP

Przypomnijmy, że działania Bodnara są odpowiedzią na postawę Prokuratury Regionalnej, która skierowała do warszawskich sądów gospodarczych pisma procesowe ws. wniosków o wpisanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek będących nadawcami publicznymi – TVP, Polskiego Radia oraz PAP.

– Po dokonaniu analizy stanu prawnego, jak również działań podjętych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prokurator zgłosił udział w toczących się postępowaniach rejestrowych oraz wniósł o odmowę dokonania wpisu zmian w rejestrze KRS z uwagi na sprzeczność podjętych uchwał z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo złożone zostały wnioski o udzielenie zabezpieczenia roszczeń m.in. o stwierdzenie nieważności powziętych w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwał – dodaje prok. Skrzyniarz w rozmowie z portalem Salon24.pl.

Sposób przejęcia TVP budzi olbrzymie emocje. Przypomnijmy, że w środę, 20 grudnia do siedziby TVP weszli, w asyście kilku anonimowych mężczyzn, przedstawiciele "nowych władz" spółki. Podczas przepychanki w budynku telewizji publicznej poszkodowana została poseł PiS Joanna Borowiak. Publicznej Telewizji informacyjnej odcięto sygnał, a codzienne wydanie Wiadomości nie zostało wyemitowane.

Zmiany w mediach publicznych

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. Ostatecznie, 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Wywołało to ogromne emocje w przestrzeni publicznej i wciąż jest wiodącym tematem w mediach.

Dziś już wiadomo, że większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media donoszą z kolei o powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Nowe oświadczenie Adamczyka. Niepokojąca sytuacja wewnątrz TVP