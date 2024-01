Wipler: To, że rządzi Tusk to efekt działań Korwin-Mikkego

Polityk był w czwartek gościem stacji RMF FM. Przemysław Wipler komentował m.in. zmiany w mediach publicznych czy wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów energetycznych dla dzieci. Poseł zabrał także głos w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Konfederacji, w tym skandalu z udziałem Grzegorza Brauna.

Przypomnijmy, że 12 grudnia poseł Konfederacji zgasił gaśnicą świecę chanukową znajdującą się w sejmowym korytarzu, za co został wykluczony z obrad Sejmu i ukarany finansowo. Incydent odbił się szerokim echem nie tylko w polskich, ale także zagranicznych mediach

– Głosowałem przeciw zawieszeniu Grzegorza Brauna w prawach członka klubu Konfederacji, ponieważ uważałem, że za to, co się wydarzyło, co szkodzi Polsce, Konfederacji, Krzyśkowi Bosakowi, całej naszej formacji, powinien zostać usunięty z klubu a nie zawieszony – stwierdził Przemysław Wipler.

Porażka to wina Korwin-Mikkego

W dalszej części swojej wypowiedzi Wipler odniósł się do wyniku październikowych wyborów parlamentarnych w Polsce. Konfederacja, która jeszcze na kilka tygodni przed głosowaniem notowała w sondażach poparcie w wysokości 12 – 15 proc., ostatecznie zdobyła zaledwie 7,16 proc. Poseł wini za to Janusza Korwin-Mikkego, który swoimi wypowiedziami zraził do partii wielu wyborców i de facto umożliwił przejecie władzy w kraju Donaldowi Tuskowi.

– Ta kampania pokazała, że największe przepływy polityczne były między nami a Trzecią Drogą. I to, że teraz Polską rządzi Donald Tusk, że mamy rząd centro-lewicowy to jest efekt tak naprawdę działań Janusza Korwin-Mikkego. Udało mu się zniechęcić młode kobiety do głosowania na Konfederację słynną akcją z patriarchatem. To wyglądało jak prowokacja przeciw Konfederacji – powiedział.

