"Pracowałam dla wszystkich a nie dla jakiejś opcji". Była minister cyfryzacji ujawnia coraz więcej

Niedawno była szefowa Ministerstwa Cyfryzacji, w emocjonalnym wpisie na Twitterze stwierdziła, że jej resort był przez cztery miesiące "wysadzany w powietrze". "Oceny dyletantów i tych, którzy palcem przy tej robocie nie kiwnęli, lub tych, którzy przez poprzednie 25 lat biernie patrzyli, kompletnie mnie nie interesują" – stwierdziła Streżyńska. Najpierw Anna Streżyńska odpisała jednemu z użytkowników Twittera, że nie warto było wejść do partii, aby kontynuować przeprowadzanie reform. "Pracowałam dla wszystkich a nie dla jakiejś opcji. Resort był otwarty i apolityczny" – wyjaśniła. Była minister cyfryzacji ujawniła także, że ofertę "nie do odrzucenia bez konsekwencji" dostała, ale nie od PiS, tylko od Porozumienia. "Możliwe, że bym się uratowała próbując wstąpić do PiS, ale nie umawiałam się na partyjność tylko na pracę, więc nawet mi nie przyszło do głowy próbować" – wyjaśniła.