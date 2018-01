Pieczyński: Chciałbym, żeby Szuchewycz miał rację

Jurij Szuchewycz, syn odpowiedzialnego za ludobójstwo wołyńskie dowódcy UPA, jest zapraszany do ukraińskiej telewizji jako autorytet. I to autorytet moralny, oceniający stosunek Polski do Ukrainy. O tym, co ma nam do zarzucenia, mówi publicysta Do Rzeczy, Maciej Pieczyński.