Sakiewicz – To będzie rok erozji obozu władzy

Sakiewicz: "Premier musiał poświęcić Macierewicza" – nie milkną echa wywiadu dla "Do Rzeczy"

Nie milkną echa wywiadu, którego Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej", udzielił tygodnikowi „Do Rzeczy”. Sakiewicz stwierdził w nim m.in., że gdyby nie sprawa Smoleńska, to Andrzej Duda pozostałby anonimowym politykiem. Przeciwko słowom redaktora wystąpiła Joanna Lichocka z PiS oraz Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta. – Andrzej Duda miał tę odwagę – mówiła Lichocka, wspominając rok 2010 i to jak przyszły prezydent włączył się w wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej. Z kolei Łapiński protestował przeciwko tezom, że to prezydent wymusił dymisję Macierewicza. – Przecież te zmiany były uzgodnione z prezesem Kaczyńskim – przekonuje.