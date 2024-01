YouTube usunął kanał TV Media Narodowe. "Na rynku mają zostać tylko media lewicowo-liberalne"

"TO JUŻ SIĘ DZIEJE! Wolność mediów ograniczana przez rząd Donalda Tuska i międzynarodowe korporacje. Po zgłoszeniach posła M. Szczerby Google usuwa kanał TV Media Narodowe. Następna będzie TV Republika, Trwam i wPolsce. Cel jest prosty: na rynku medialnym mają zostać tylko media lewicowo-liberalne" – napisał na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) Robert Bąkiewicz.

"W środę widzowie TV Media Narodowe mogli spotkać się z niemiłą sytuacją, gdy chcieli włączyć kanał na YouTube. (...) Google po zgłoszeniach posła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby postanowił usunąć kanał TV Media Narodowe. To wyraźne ostrzeżenie dla innych prawicowych stacji korzystających z tej platformy" – czytamy na portalu tvmn.pl. "Nie ma naszej zgody na tłamszenie wolności słowa w Polsce. Każdy powinien mieć prawo do wyrażania swoich poglądów. Nawet jeśli nie podoba się to obecnie rządzącym" – stwierdzono.

Szczerba vs. Bąkiewicz. "Współczesny rodzaj rasizmu kulturowego"

Pod koniec grudnia poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym domaga się od operatorów sieci kablowych "natychmiastowego zerwania negocjacji z Mediami Narodowymi". "Nie możemy dopuścić, aby skrajnie nacjonalistyczna telewizja znana z szerzenia ksenofobicznych i antysemickich treści trafiła do szerokiego grona odbiorców poprzez włączenie jej do oferty dużych sieci kablowych" – oznajmił polityk KO.

Na apel posła Szczerby odpowiedział Robert Bąkiewicz. "To co robi Szczerba i jemu podobni, to współczesny rodzaj rasizmu kulturowego, który ma na celu wykluczenie z życia społecznego ludzi reprezentujących przywiązanie do prawdy, rozumu i prawa naturalnego. Stygmatyzuje więc swoich oponentów negatywnymi cechami, aby przykryć prawdziwe źródło sporu, które mogłoby odsłonić słabość jego argumentacji oraz ukryć i usprawiedliwić łajdackie metody prowadzenia walki ideologicznej" – napisał szef TVMN.

Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku kanał Mediów Narodowych został usunięty przez administrację platformy YouTube. Jak tłumaczył Google, twórcy w czasie, gdy zawieszono im możliwość publikacji nowych treści, zamieszczali je na innym kanale.

