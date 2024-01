Wpadka prezydenta Dudy. Zaskakujący wpis został błyskawicznie usunięty

"Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co to znaczy »mieć jaja«. Ona wie!" – wpis o takiej treści pojawił się na oficjalnym profilu prezydenta Andrzeja Dudy na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) tuż po godz. 18:00.

Tweet został usunięty po około 40 sek. Oznacza to, że Andrzej Duda, bądź pracownik Kancelarii Prezydenta, który ma dostęp do konta głowy państwa w mediach społecznościowych, zamieścił wpis przypadkowo.

"Andrzej Duda ma jakiś problem"

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News wpis prezydenta skomentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. – Prezydent RP to jest – obojętnie co myślimy o Andrzeju Dudzie – bardzo poważna postać. To jest głowa państwa. (...) Natomiast Andrzej Duda, jeśli chodzi o media społecznościowe, ma jakiś problem – stwierdził.

– Ja bym wolał, żeby polski prezydent naprawdę ogarniał to, co się dzieje na jego mediach społecznościowych. Gdyby ktoś mu ukradł konto, to powiedziałbym: ok, to się mogło zdarzyć. Ale to pisze prezydent Andrzej Duda... Coś ewidentnie w Kancelarii Prezydenta nie działa – ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Noworoczne orędzie prezydenta

Przypomnijmy, że w niedzielę wieczorem Andrzej Duda wygłosił noworoczne orędzie. Prezydent mówił o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w 2024 r. – Mamy do czynienia z nową sytuacja w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji. Ale w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa próbując przejąć media publiczne złamała te zasady. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 r. doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych – powiedziała głowa państwa.

– Poważny niepokój budzą także kolejne zapowiedzi podejmowania ważnych decyzji za pomocą sejmowych uchwał. (...) Wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne – wskazał prezydent Andrzej Duda.

