Lawina ruszyła. Kolejne firmy wycofują reklamy z TV Republika

Publicysta Marek Król sugerował w Telewizji Republika, by migrantów przybywających do Europy "czipować" albo wykonywać im tatuaże z numerami. Wcześniej falę oburzenia wywołały słowa Jana Pietrzaka, który na antenie TV Republika mówił o działaniach rządu Niemiec związanych z przyjmowaniem nielegalnych migrantów.

– Tutaj mam okrutny żart z tymi imigrantami. Oni [Niemcy – przy. red.] liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztutowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – powiedział satyryk.

W związku z tymi wypowiedziami, sieć sklepów IKEA oraz mBank zapowiedziały wycofanie swoich reklam z Telewizji Republika. To reakcja na wypowiedzi Jana Pietrzaka i Marka Króla na antenie stacji.

Kolejne firmy wycofują reklamy z Telewizji Republika. Na liście Provident, Adamed, Tarczyński i Żabka

Portal Wirtualne Media utworzył listę firm, które reklamowały się w ostatnich tygodniach w tej stacji. Chodzi o: Orlen, Lidl Polska, Polfa, Provident, Carrefour, Perła Browary Lubelskie, Kaufland, Grupa OLX, Reckitt Benckiser, Wedel, Tarczyński. Serwis skierował do większości z nich pytanie o dalszą współpracę ze stacją.

Provident, Media Expert, Adamed Pharma, Pyszne.pl, Tarczyński i Żabka zapowiedziały, że pójdą w tej sprawie w ślady Ikei i mBanku. Podobny ruch planuje również serwis Otodom, który należy do Grupy OLX.

Żabka Polska skierowała już w tej sprawie pismo do nadawcy. Firma podkreśliła również, że zakup obecnie emitowanych reklam miał miejsce jeszcze w ubiegłym roku.

TV Republika wzywa do bojkotu sklepów

Temat wycofywania reklam z anteny TV Republika poruszyła w czwartkowym serwisie informacyjnym "Dzisiaj" prowadząca Danuta Holecka.

– Fala krytyki spadła na Telewizję Republika najpierw po słowach Jana Pietrzaka, później po wypowiedzi Marka Króla. W obu przypadkach władze stacji odcięły się od kontrowersyjnych treści, jednak to nie wystarczyło. Środowisko związane z obecnym rządem usilnie razem wzywa już od kilku dni do bojkotu firmy reklamujące się na naszej antenie. I choć nie ma żadnych podstaw merytorycznych apelu posłuchała IKEA – mówiła na antenie.

Z kolei w materiale wideo pojawił się Piotr Lisiewicz, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Polskiej", który zachęcał widzów do bojkotu sklepów IKEA.

– To się nie opłaca IKEI i my udowodnimy, że to się nie opłaca. Apelujemy do naszych widzów, żeby w Ikei, jak można, nie kupowali. Dodajmy, że Ikea założona była przez szwedzkiego aktywnego nazistę – apelował.

