Polacy ograniczają "zbędne wydatki". Ciekawy raport

Wśród planów finansowych, które Polacy zamierzają wdrożyć w 2024 r., zdecydowanie najpopularniejsze jest ograniczenie zbędnych wydatków – deklaruje tak 45,3 proc. badanych. 27,3 proc. ankietowanych za cel stawia sobie utrzymanie swojej aktualnej sytuacji materialnej, a 21,4 proc. respondentów chce spłacić zadłużenie. Co piąty badany zamierza dokładnie planować swój budżet. Niewiele mniejszy odsetek optuje za dodatkowym źródłem dochodu oraz zakupami na wyprzedażach, podano.

"Planując budżet, lubimy stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Aż 42,5 proc. badanych deklaruje, że w nowym roku zamierza oszczędzać więcej niż w poprzednim. Warto zauważyć, że to najmłodsi respondenci mają największą determinację, by zmienić swoje postawy. Celem aż 80 proc. z nich jest oszczędzanie większych sum niż w 2023 r." – powiedziała rzeczniczka prasowa Provident Polska Karolina Łuczak, cytowana w komunikacie.

Na czym będziemy oszczędzać?

Do wydatków, które Polacy planują ograniczyć w 2024 r., należy jedzenie na mieście lub na wynos (wskazane przez 42,7 proc.), rozrywka i kultura (29,7 proc.) oraz oszczędności w domu jak np. rachunki (26,6 proc.). Co czwarty ankietowany chce oszczędzić na wyjazdach urlopowych czy zakupach odzieżowych.

"Najpopularniejszym wydatkiem uwzględnianym w budżetach na przyszły rok są wyjazdy wakacyjne. Wskazało je niemal 39 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się remont mieszkania lub domu, który zaplanowało 35,1 proc. ankietowanych. Podium zamykają codzienne wydatki, takie jak rachunki czy koszt zakupów – co trzeci Polak, robiący założenia dotyczące kosztów życia – już w tym momencie uwzględnia je w swoim budżecie" – czytamy dalej.

Polacy sięgną po oszczędności

Planowane wydatki w dużej mierze zależą od wieku respondentów. Niemal połowa badanych w wieku 45-54 lata uważa, że ich budżet na 2024 r. znacząco obciąży remont mieszkania lub domu. Respondenci z pokolenia Z częściej niż starsi ankietowani spodziewają się kosztów związanych z zakupem samochodu (22,1 proc. vs 12,4 proc. wśród ogółu badanych) oraz eventów, świąt i uroczystości rodzinnych (18,6 proc. vs 8,6 proc.), podano także.

"W ramach badania zapytaliśmy także Polaków, jak planują sfinansować najbardziej obciążający wydatek zaplanowany na 2024 r. Niemal połowa, bo 45,5 proc. respondentów deklaruje, że sięgnie do oszczędności, a 30,1 proc. sfinansuje go z bieżących dochodów. Cześć badanych planuje zwrócić się o pomoc do instytucji finansowej – 8,7 proc. zamierza dokonać zakupu na raty, a 6,3 proc. weźmie kredyt lub pożyczkę w banku" – dodała Karolina Łuczak.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków, w grudniu 2023 r.

