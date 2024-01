KRS publikuje kwoty diet dla swoich członków. Wśród nich Gasiuk-Pihowicz

Na oficjalnym koncie Krajowej Rady Sądownictwa w serwisie X pojawiło się zestawienie diet wypłaconych członkom KRS za okres od 1 grudnia 2023 roku do 31 grudnia tego roku. Wynika z niego m.in., że poseł Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz odebrała ponad 14 tys. złotych brutto z tytułu zasiadania w KRS. Przypomnijmy, że polityk to jednak z najzagorzalszych krytyków Rady, która wielokrotnie podkreślała, że jej obecny skład jest nielegalny.

"W związku z zainteresowaniem opinii publicznej @Bartek_Star oraz wystąpieniami w Sejmie poseł @Gasiuk_Pihowicz publikujemy diety wypłacone za grudzień 2023. Diety są wypłacane za udział w posiedzeniu oraz za pracę w innych dniach na podstawie deklaracji. Ustawa z 2011 r." – czytamy we wpisie KRS.

"Nielegalna" KRS

We wtorek 21 listopada rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z nowymi przedstawicielami Sejmu. To Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 oraz Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.

– My z tego miejsca wzywamy tych 15 nielegalnych członków do tego, aby ustąpili. Kadencja tej piętnastki nie jest chroniona w żaden sposób konstytucją, bo zostali wybrani przy jej złamaniu. Całą Radę natomiast wzywamy do tego, aby zaprzestała swoich działań mających na celu przeprowadzanie konkursów na stanowiska sędziowskie – mówiła Gasiuk-Pihowicz na konferencji prasowej przed siedzibą KRS.

Neo-KRS to termin publicystyczny, ukuty przez polityków opozycji i część mediów, który stał się swoistym symbolem niezgody na zmiany PiS w sądownictwie, a także znakiem identyfikującym stosunek do pisowskich reform przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości.

W rozumieniu przeciwników tych zmian neo-KRS, podobnie jak neo-sędziowie, uznawana jest za instytucję powołaną ze złamaniem Konstytucji, a więc nielegalnie.

