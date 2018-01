Superagentka przebita nożem

Krystyna Skarbek (1908–1952), polska agentka brytyjskiej służby wywiadowczej, miała równie osobliwe koneksje co niezwykły życiorys. Nie zaznała zbyt wiele ciepła rodzinnego. W małżeństwie zawartym dla interesu ojciec prowadził podwójne życie i rzadko bywał we dworze. Doprowadziło to w konsekwencji do sprzedaży dóbr nabytych za posag żony i przedwczesnej śmierci zrujnowanego finansowo ziemianina. Krystyna wraz z matką i bratem znalazła się w Warszawie, gdzie podjęła pracę biuralistki. Jej pierwsze małżeństwo z pabianickim fabrykantem Gustawem Gettlichem szybko się rozpadło. Dopiero kolejny ślub, z konieczności kalwiński, zawarty z Jerzym Giżyckim pozwolił Krystynie rozwinąć skrzydła. Drugi mąż, starszy o 20 lat, był podróżnikiem i poszukiwaczem przygód. Krystyna zaś pełna temperamentu, wyśmienita amazonka i doświadczona narciarka odnalazła w mężu bratnią duszę. Giżycki współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wprowadził młodą żonę w świat dyplomacji i szerokich kontaktów towarzyskich. W sierpniu 1939 r. znalazła się wraz z mężem w Afryce Południowej w drodze na placówkę konsularną w Kenii.