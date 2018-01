Jaki złożył propozycję Owsiakowi. Chodzi o rozliczenia finansowe

Wiceminister przyznał, że przez lata wspierał WOŚP, ale przestał to robić, gdy dowiedział się, że Jerzy Owsiak nie rozlicza się z całej działalności i "nawet nie wykonuje wyroków sądów nakazujących mu pokazać wszystkie faktury". "A po drugie od kiedy p. Owsiak zaangażował sie w ruchy proaborcyjne. Od tej pory zamiast na WOŚP daje na organizacje charytatywne, które nie angażują sie w politykę. Mam takie prawo" – deklaruje.

Wcześniej wiceminister sprawiedliwości odniósł się do słów Owsiaka. Lider WOŚP napisał, że na półkach ma mnóstwo segregatorów z prośbami od szpitali publicznych w sprawie sprzętu. "I Pan, Panie Jaki, mi pierdoły opowiadasz, że można ten sprzęt kupić z innych źródeł?" – napisał Owsiak i zapowiedział, że wyśle je wszystkie do Patryka Jakiego.

"Po raz kolejny nie odpowiada Pan na prośby o rzetelne rozliczenie. Za to proponuje mi Pan wysłanie segregatorów z prośbą o pomoc. Jak Pan chce - to wyśle Panu w zamian segregatory z prośbami ludzi, którym życie zrujnowali i zniszczyli politycy, których Pan wspiera jak HGW. Politycy PO pozwolili na wyprowadzenie do różnych mafii środków kilka razy większych niż wszystkie Pana zbiórki. Politycy PO mogli to robić również dzięki Pana wsparciu - Panie Owsiak (...) Mam dla Pan propozycje - proszę mnie i grupę obywateli wpuścić do rozliczeń faktur z wszystkich pańskich spółek, zbiórek etc.. Proponuje - jeśli się okaże, że jest wszystko ok tak jak Pan mówi - przeproszę Pan publicznie za pytanie o rozliczenie i z Panem będę zbierał do puszek za rok. Zgoda? Też przez wiele lat Pana wspierałem - więc mam prawo zapytać o rozliczenie. Proste nieagresywne pytanie" – napisał Patryk Jaki.