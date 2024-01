Rząd Tuska bierze się za Puszczę Białowieską. Hennig-Kloska zdradza szczegóły

Białowieski Park Narodowy był pierwszym celem wizyty nowego kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska oraz wiceminister Mikołaj Dorożała dyskutowali 4 i 5 stycznia 2024 r. w Białowieży o przyszłości Puszczy Białowieskiej z lokalnymi społecznościami, przedstawicielami świata nauki, organizacji pozarządowych, leśników i samorządu.

W trakcie wizyty Dorożała spotkał się z przedstawicielami podmiotów zarządzających Obiektem Światowego Dziedzictwa "Puszcza Białowieska", Białowieskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka.

Przedstawicielu ministerstwa uczestniczyli ponadto w spotkaniach z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Temat spotkań dotyczył m.in. współpracy na rzecz Puszczy Białowieskiej. W spotkaniach uczestniczyli również wicemarszałek Senatu Maciej Żywno oraz wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Hennig-Kloska: Powstanie Konstytucja dla Puszczy Białowieskiej

– Kończymy epokę, w której strategiczne decyzje dotyczące środowiska przyrodniczego w Polsce zapadają zza biurka w Warszawie. Przyjechaliśmy do Białowieskiego Parku Narodowego po to, by pokazać nowy styl pracy i podejmowania decyzji – powiedziała Hennig-Kloska.

– Podejmując ważne decyzje będziemy wsłuchiwać się w głos środowisk lokalnych, naukowców, organizacji pozarządowych, leśników i samorządowców. Takich strategicznych decyzji potrzebuje m.in. Puszcza Białowieska – dodała.

Minister zapowiedziała także przygotowanie dokumentu strategicznego. – Zależy nam na wypracowaniu wspólnego, jednolitego głosu. Obecnie trwają prace nad ważnymi dokumentami, a wniosek jest jeden: potrzebujemy Konstytucji Dla Puszczy i taki dokument będziemy chcieli przygotować – podkreśliła.

Koordynator ds. UNESCO

Dorożała zapowiedział natomiast pierwszy publiczny i otwarty konkurs na koordynatora ds. UNESCO dla Białowieży. – Będziemy pracować wspólnie nad tym, aby chronić dziedzictwo, które jest symbolem Polski na świecie. Będziemy organizować otwarty konkurs na stanowisko koordynatora lub koordynatorki ds. współpracy z UNESCO dla Puszczy Białowieskiej. Osoba ta będzie odpowiadać zarówno za relacje międzynarodowe, jak i aspekt lokalny – przekazał wiceminister klimatu.

