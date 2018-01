Nowe standardy opieki okołoporodowej. Szczególny nacisk na karmienie piersią i diagnozowanie depresji u ciężarnych

Jak donosi czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna" prace nad nowymi standardami opieki okołoporodowej mają zakończyć się już w marcu. Według ustaleń dziennika, w nowych standardach ma pojawić się diagnozowanie i leczenie depresji u kobiet ciężarnych, a także tych które już urodziły. Eksperci pracujący nad nowymi rozwiązaniami rekomendują, aby lekarz prowadzący ciążę trzy razy dokładnie sprawdzał samopoczucie swojej pacjentki: w pierwszym trymestrze ciąży, na miesiąc przed porodem i w pierwszym miesiącu po nim.

To jednak nie jedyna nowość. Zespół pracujący w resorcie zdrowia proponuje także wcześniejsze wykonywanie tzw. połówkowego badania USG. Zamiast w 21-26 tygodniu miałoby być wykonywane w 18-22 tyg. Niemal identycznie będą wyglądały zalecenia co do reszty badań prowadzonych w trakcie ciąży.

W standardach mają się także znaleźć karmienie mlekiem zmodyfikowanym tylko, gdy zaleca to lekarz oraz zakaz reklam niektórych produktów.

Według dziennika, najwięcej kontrowersji może wzbudzić kwestia łagodzenia bólu. Choć zdaniem większości eksperów znieczulenie powinno być dostępne dla każdej rodzącej kobiety, w praktyce wygląda to różnie. Choć zabieg jest refundowany przez NFZ dostęp do niego jest utrudniony przez brak anestezjologów. Innym spornym tematem okazała się kwestia przymusowej hospitalizacji kobiet po 40 tygodniu ciąży. Obecnie jest to 41 tydzień.