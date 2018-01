Ścigaj: Petru to człowiek Kaczyńskiego

Według Ścigaj Nowoczesnej zależy na poparciu w sondażach i władzy, a nie realnej poprawie bytu Polaków. Jak dodała, w jej ocenie plan Petru jest "śmieszny". – Wszystko, co od dwóch lat pan Petru próbował zbudować, się rozpada. Mam takie wrażenie, że pan Petru to może jest człowiek prezesa Kaczyńskiego i ma za zadanie rozwalać wszystko, co jeszcze pozostało w tej opozycji totalnej. Jak przyjrzymy się ostatnim dwóm latom historii, to wszystko, co udało mu się osiągnąć za pieniądze, bo duża kampania i duże wydatki Nowoczesnej pomału wszystko odpada. Stracił pieniądze, ugrupowanie i nie chcę dodawać, że prywatnie pewnie rodzinę – dodała.

