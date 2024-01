Co z Kamińskim i Wąsikiem? Hołownia organizuje konsultacje

W piątek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Wcześniej podobną decyzję Izba Kontroli SN podjęła w przypadku posła Macieja Wąsika. Uchylenie postanowienia Szymona Hołowni oznacza, że zarówno Kamiński, jak i Wąsik są nadal posłami i chroni ich immunitet poselski.

Sprawa wywołuje ogromne emocje. Obecna koalicja rządząca i część środowiska prawniczego twierdzą, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest de facto sądem ze względu na wadliwe powołanie.

Dyrektor generalny kierujący gabinetem marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski poinformował, że szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki zablokował karty do głosowania należące do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oznacza to, że obaj politycy nie będą mogli brać udziału w głosowaniach na sali sejmowej. Posłowie PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie Szymona Hołowni. Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że marszałek Sejmu, wygaszając mandaty Kamińskiego i Wąsika, działał nielegalnie.

Przypomnijmy, że byli szefowie CBA zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Hołownia rozpoczyna konsultacje

W poniedziałek o godz. 09:00 marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotka się z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, a następnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem. Szymon Hołownia będzie rozmawiał również z sędziami w stanie spoczynku. Natomiast na wtorek rano zaplanowano spotkanie marszałka Sejmu z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem – przekazała Polska Agencja Prasowa.

Konsultacje będą dotyczyć kwestii wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika.

