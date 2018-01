Biernacki: To władze PO powinny ponieść karę za błamaż podczas głosowania

Przypomnijmy, że Marek Biernacki po tym, jak zagłosował przeciwko skierowaniu do prac w komisji projektu liberalizującego przepisy aborcyjne – został wyrzucony z PO. Według niego, za klęskę odpowiada kierownictwo PO, które przygotowało niezrozumiałą i prowokacyjną taktykę głosowań nad projektami, z których jeden liberalizował, a drugi zaostrzał przepisy aborcyjne.

Biernacki powiedział, że nie czuje się poza środowiskiem PO, a także, że nie zmienia swoich poglądów. – Na pewno nie będę się odwoływał na drogę sądu koleżeńskiego, ponieważ nie zrobiłem nic złego (...) trudno, żebym składał teraz jakieś odwołania do sądu koleżeńskiego, gdy od początku wszyscy znali moje poglądy i wiedzieli, że jestem politykiem konserwatywnym, z grupy konserwatywnej, która tworzyła w ogóle Platformę i w niej funkcjonowała. Po wtóre - była to decyzja zarządu jednomyślna, co jest dla mnie też istotne. Zarządu, który stworzył, i to jest zarząd autorski, Grzegorz Schetyna. I to jest też ważne - jest to praktycznie pierwsza taka ważna decyzja i dotyczyła wykluczenia mojej osoby. Więc uważam, że odwoływanie się w tym momencie nie ma sensu – dodał.

Były poseł PO przyznał, że ma żal o to, iż jego dawna partia opuszcza centrum. – To, że zaczęła wojnę i wypowiedziała wojnę takiej partii, jak Partia Razem, innym ugrupowaniom lewicowym, które będą walczyły z Platformą o przeżycie. Te ugrupowania walczą o przeżycie, Platforma walczy o głosy. Nie walczy o głosy z Prawem i Sprawiedliwością o centrum, bo PiS pod nową ekipą, pod rządami premiera Morawieckiego, zmieniło całkowicie swój imidż. Zmieniło imidż na ugrupowanie centrowe. Jarosław Kaczyński dobrze sobie zdaje sprawę, że ten, kto opanuje centrum, ten będzie w Polsce albo rządził, albo miał bardzo silne wpływy – ocenił.