Rządowy program z problemami. To skutek afery wizowej

Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, afera wizowa, która wybuchła latem 2023 r., odbiła się na rządowym programie Poland Business Harbour, mającym wspomóc polskie firmy w pozyskaniu specjalistów IT.

"Jeszcze w I połowie ubiegłego roku w jego ramach wydano 15,1 tys. wiz. W II połowie roku ta liczba zmalała już do 6,5 tys., z czego w III kw. wyniosła 4,8 tys., a w IV kw. 1,6 tys." – przekazał "Dziennik Gazeta Prawna".

Rząd ograniczył wydawanie wiz

– W związku z wątpliwościami, co do świadczenia pracy i pobytu na terytorium RP cudzoziemców, będących uczestnikami programu Poland Business Harbour, a także w kontekście szeroko zakrojonych postępowań kontrolnych w MSZ w obszarze wizowym, wstrzymano przekazywanie rekomendacji wizowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu do konsulów RP – wyjaśnił rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński (do niedawna dziennikarz "Gazety Wyborczej").

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Straży Granicznej, w I połowie ubiegłego roku w ramach programu Poland Business Harbour do Polski wjechało 1243 cudzoziemców, a w II połowie ubiegłego roku – 1185. Od początku istnienia programu, czyli od 2020 r., mowa w sumie o niemal 13,5 tys. odpraw. W tym samym czasie liczba udzielonych wiz wyniosła około 100 tys.

Afera wizowa

Kwestia afery wizowej była szczególnie mocno podnoszona w trakcie kampanii wyborczej przez polityków ówczesnej opozycji. Przedstawiciele PiS wskazywali, że skala nadużyć jest niewielka, a służby i prokuratura prowadzą w tej sprawie odpowiednie czynności, w tym aresztowania osób, które uczestniczyły w korupcyjnym procederze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało o wypowiedzeniu umów wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 r. powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych.

21 grudnia Sejm powołał członków komisji śledczej ds. afery wizowej. Komisja została powołana w celu "zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.".

