Kolejne problemy TV Republika

Informację przekazał portal money.pl, który skontaktował się z Grupą Żywiec. Jak wskazała Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych firmy, w odpowiedzi na pytania dziennikarza, w tej chwili trwają konsultacje z domem mediowym w celu jak najszybszego wycofania reklam spółki z anteny stacji.

"W związku z wypowiedziami wyemitowanymi w ostatnim czasie na antenie TV Republika, które stoją w całkowitej sprzeczności z naszymi wartościami, Grupa Żywiec nie będzie się reklamować w tej stacji" – napisała Brzezińska.

Reklamodawcy opuszczają stację

Portal Wirtualne Media utworzył listę firm, które reklamowały się w ostatnich tygodniach w tej stacji. Chodzi o: Orlen, Lidl Polska, Polfa, Provident, Carrefour, Perła Browary Lubelskie, Kaufland, Grupa OLX, Reckitt Benckiser, Wedel, Tarczyński. Serwis skierował do większości z nich pytanie o dalszą współpracę ze stacją.

Provident, Media Expert, Adamed Pharma, Pyszne.pl, Tarczyński i Żabka zapowiedziały, że pójdą w tej sprawie w ślady Ikei i mBanku. Podobny ruch planuje również serwis Otodom, który należy do Grupy OLX.

Żabka Polska skierowała już w tej sprawie pismo do nadawcy. Firma podkreśliła również, że zakup obecnie emitowanych reklam miał miejsce jeszcze w ubiegłym roku.

Bojkot stacji ma związek ze słowami, jakie padły na jej antenie, a których autorami są Jan Pietrzak i Marek Król.

– Tutaj mam okrutny żart z tymi imigrantami. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztutowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – powiedział Pietrzak.

Z kolei publicysta Marek Król sugerował w Telewizji Republika, by migrantów przybywających do Europy "czipować" albo wykonywać im tatuaże z numerami. Fragment jego wypowiedzi trafił do sieci, wywołując lawinę krytyki.

