Nagły ruch prezydenta. Wąsik i Kamiński zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego

"Prezydent Andrzej Duda zaprosił Posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego jutro na godz. 11. Odbędzie się wówczas uroczystość powołania ich bliskich współpracowników Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców Prezydenta RP" – napisał na portalu X szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek.

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście przygotował nakazy doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do zakładu karnego. Sąd zdecydował, by nie uwzględniać wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec byłych szefów CBA. Odrzucił także wnioski prokuratury oraz obrońców.

Warszawski sąd zdecydował także, by nie wstrzymywać wykonalności kar 2 lat więzienia wobec dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Wcześniej w poniedziałek prezydent spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Rozmowa dotyczyła sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prezydent Duda: Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni

– W 2015 r. doszło do skazania czterech osób związane ze ściganiem korupcji. W efekcie panowie ministrowie Kamiński i Wąsik zostali skazani w bardzo kontrowersyjnych wtedy okolicznościach. Zdecydowałem wówczas o ułaskawieniu skazanych osób, przede wszystkim panów ministrów – przypomniał.

– Sytuacja, którą obserwujemy jest coraz bardziej napięta i oddziałuje na sytuację w naszym kraju. Ta pętla, która komplikuje się coraz bardziej powinna zostać przecięta. Sytuacja jest ustrojowo i prawienie bardzo trudna i konia z rzędem temu, kto rozumie, o co w niej chodzi, zwłaszcza jeśli chodzi o obywateli. Nawet prawnicy mają z tym problem – przekazał Andrzej Duda.

– Moje stanowisko jest jasne. Panowie zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta. To zamknęło sprawę w sposób definitywny. Panowie mają dziś mandaty poselskie – dodał. – Zaproponowałem Panu marszałkowi, by uznał, że to ułaskawienie z 2015 r. było i jest skuteczne – powiedział prezydent.

– Nie doszliśmy do porozumienia. Uścisnęliśmy sobie ręce – przekazał Duda.

