"Zwaliłem w majty". Obrzydliwy "żart" Kozakiewicza

Podczas Gali ogłoszono wyniki plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na Sportowca Roku 2023. Piąte miejsce zajął skoczek narciarski Piotr Żyła. Nagrody nie mógł odebrać sam, bo w tym czasie brał udział w Turnieju Czterech Skoczni. Wyróżnienie wręczał mistrz olimpijski w skoku o tyczce, Władysław Kozakiewicz.

Mistrz olimpijski z Moskwy z 1980 roku wygłosił monolog. – Mam taką dosyć trudną sprawę. Jest ten człowiek, jak on by mówił o mnie, to by powiedział tak: Znacie tego faceta – zagaił. Kozakiewicz postanowił opowiedzieć "żart", który jednak zamiast śmiechu, wywołał zażenowanie. – Spotkało się dwóch olimpijczyków po 70-tce. Jeden zgnuśniały, ten drugi się pyta: co ci jest? Boli cię coś? Ten mówi: wiesz, boli mnie wszystko, wątroba, kropelki tu… A jak ty się czujesz? Jak nowo narodzony. Jak to jak nowo narodzony? No tak. Zobacz: nie mam włosów, nie mam zębów i czuję, że chyba… zwaliłem w majty – wypalił Kozakiewicz. On sam był bardzo rozbawiony tym "dowcipem", ale zgromadzeni goście już mniej. – No dobra. On tak odpowiada na pytania – dodał Władysław Kozakiewicz.

Komentarz Klepackiej

Te słowa postanowiła skomentować Zofia Klepacka. Windsurferka, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X w zdecydowanych słowach odniosła się do zaistniałej sytuacji.

"No i karma wróciła....Władek. Jak ty mi powiedziałeś to i ja powiem.... Tym żartem pokazałeś że jesteś już na dnie... ale chyba kałuży bo raczej daleko do oceanu" – napisała na Facebooku Zofia Klepacka (pisownia oryginalna).

"Jej słowa to oczywiście odniesienie do wywiadu Kozakiewicza sprzed kilku lat. Mistrz olimpijski w skoku o tyczce w 2021 roku powiedział, że Zofia Klepacka jest na dnie jako człowiek i nie jest w stanie jej kibicować. 37-latka jest znana z mocno prawicowych poglądów oraz wspierania m.in. narodowych ugrupowań, a także nieprzychylnych wypowiedzi o społeczności LGBT" – opisuje portal sportowefakty.wp.pl.

Czytaj też:

Gala Mistrzów Sportu. Błaszczykowski doprowadził widownię do łez