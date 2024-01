Sędzia, który wydał nakaz ws. Kamińskiego i Wąsika, to członek "Iustitii"

W poniedziałek Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście podjął decyzję o nieuwzględnieniu wniosków Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego. Jednocześnie sędzia zdecydował o przygotowaniu wniosków o doprowadzenie obu polityków Prawa i Sprawiedliwości do więzienia, gdzie mają odbyć karę 2 lat pozbawienia wolności.

"Tomasz Trębicki został sędzią w 2014 r. Od początku kariery w sądownictwie orzeka w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Jest członkiem stowarzyszenia sędziów 'Iustitia', krytycznego wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości forsowanych przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości był wiceprezesem warszawskiego oddziału organizacji" – opisuje Onet.



Z dokumentów wynika, że sędzia Trębicki jest "szeregowym" członkiem "Iustitii", nie pełni w organizacji żadnej funkcji.

twitter

– Ma 10-letni staż pracy, zawsze orzekał w sprawach karnych. Co istotne, od kilku lat podejmuje decyzje w sprawach wykonawczych, co oznacza, że jest świetnym praktykiem – twierdzi w rozmowie z portalem jeden z sędziów, który ma dobrze znać Trębickiego.

"Nie zwlekajmy". Szef "Iustitii" nawołuje do torpedowania prac w SN

Niedawno szef stowarzyszenia "Iustitia" apelował do sędziów, by "przestali wyznaczać sprawy osobom, które nie są sędziami w rozumieniu prawa". "Wybrani politycznie niesędziowie mają już większość w SN. Całkowicie obsadzili specjalną izbę – kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, decydującej o najważniejszych sprawach państwa" – pisze Krystian Markiewicz na portalu wyborcza.pl. Szef oskarżanego o skrajne upolitycznienie stowarzyszenia sędziowskiego "Iustitia" odniósł się do burzy wokół Sądu Najwyższego i sprawy Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika.

Markiewicz atakuje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. "Służy do pilnowania określonego porządku w mediach, do uchylania, w nadzwyczajnym trybie, każdego orzeczenia 'nie po myśli' autorów obecnego koszmaru w polskim wymiarze sprawiedliwości, kontrolowania sędziów" – przekonuje. "Marszałek Sejmu Szymon Hołownia słusznie przekazał decyzje o wygaśnięciu mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Izby Pracy Sądu Najwyższego. W tej izbie wciąż pracują prawdziwi, legalni sędziowie, również jej prezesem jest prawdziwy sędzia, prof. Piotr Prusinowski" – stwierdza sędzia.

Czytaj też:

Jaki jest status Kamińskiego i Wąsika? RPO: Konstytucja mówi jednoznacznieCzytaj też:

Prof. Piotrowski: Najlepiej, gdyby prezydent ułaskawił polityków ponownie