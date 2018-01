Owsiak do Jakiego: pisze Pan z poziomu klatki schodowej? Gdybym miał czas, pozwałbym Pana

Patryk Jaki zaproponował, że zajrzy do rozliczeń WOŚP-u i jeżeli wszystkie dokumenty wypadną pozytywnie, to w przyszłym roku będzie wraz z Jerzym Owsiakiem zbierał pieniądze do puszki na kolejną zbiórkę „Orkiestry”.

„No przecież te [rozliczenia – przyp. red.] są jasne, dostępne na naszych stronach internetowych i może Pan to zrobić w każdej chwili”. – stwierdził Owsiak na Facebooku.

Zasugerował również, że ma wątpliwości, czy Jaki nie przekroczy granic prawa.

„Reprezentuje Pan jednak urząd związany z prawem i sprawiedliwością, więc także ja chciałbym mieć świadomość, że ma Pan wiedzę i system wartości, które nie pozwolą Panu granicy prawa przekroczyć. Tymczasem mam tu pewne wątpliwości” – stwierdził.

„Pozwałbym Pana”

Lider WOŚP-u zaznaczył ponadto, że gdyby tylko miał czas, to pozwałby wiceministra Jakiego do sądu.

„Gdybym miał czas na prowadzenie sprawy sądowej - a życie mnie nauczyło, że ostatnie co warto w Polsce robić to kierować sprawę na wokandę sądową - pozwałbym Pana za wygłaszanie tych nieprzemyślanych bzdur o moim stosunku do aborcji, o cywilizacji śmierci. W sposób najprostszy kazałbym Panu przedłożyć przed Wysokim Sądem niezbity dowód w postaci wypowiedzi lub tekstu, który odda prawdziwość tych tez. Taki ruch wydaje się najprostszy i zamknąłby sprawę w minutę osiem” – zapewnił Owsiak, dodając, że wszelkie rozliczenia są dostępne na stronie fundacji.

