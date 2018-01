Duda na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ: Polityka agresji i konfrontacji uniemożliwia dialog

Polski prezydent dzisiaj przyleciał do Nowego Jorku, gdzie bierze udział w debacie otwartej wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ. To spotkanie stanowi pierwszą okazję po objęciu członkostwa do zabrania przez Polskę głosu w Radzie Bezpieczeństwa na szczeblu głowy państwa.

Podczas wizyty w USA, Andrzej Duda spotka się też m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz z ambasadorami przy ONZ wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Priorytety bezpieczeństwa dla Polski

Podczas dzisiejszej debaty poświęconej środkom budowy zaufania w obszarze nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia Andrzej Duda mówił o stanowisku Polski w zakresie stosowania broni masowego rażenia, w tym broni chemicznej, oraz potrzebie ostrego sprzeciwiania się przejawom agresji międzynarodowej.

– Jestem tutaj, ponieważ dyskutowana podczas tej debaty kwestia doskonale wpisuje się w priorytety Polski w Radzie Bezpieczeństwa, to jest wspieranie istniejących oraz budowanie nowych instrumentów prawa międzynarodowego, mających na celu ograniczanie bezprawnego i agresywnego zachowania niektórych członków społeczności międzynarodowej. Chciałbym tutaj podkreślić, że nie tylko agresja, ale także wszelkie próby budowania agresywnych zdolności, powinny być zawsze traktowane jako naruszenie międzynarodowych norm, ponieważ, w ostatecznym rozrachunku, prowadzą one do erozji szlachetnej idei pokojowego współistnienia państw – mówił polski prezydent.

Nie dla broni masowego rażenia, nie dla broni chemicznej

Dalej Andrzej Duda mówił o potrzebie tworzenia skutecznych rozwiązań problemu groźby użycia przez niektóre państwa broni masowego rażenia, w tym broni chemicznej.

– Polska nie akceptuje faktu, że broń chemiczna pozostaje nadal w użyciu. Na Radzie Bezpieczeństwa spoczywa odpowiedzialność za przekazywanie światu zdecydowanego przesłania w tej sprawie. Broń chemiczna była stosowana wielokrotnie, począwszy od lat 60-tych XX wieku (przez Egipt w Jemenie), w latach 80-tych XX wieku (przez Irak przeciwko Iranowi), a także ostatnio w Syrii. Działania te nie skutkowały żadnymi poważnymi konsekwencjami wobec stron stosujących ten rodzaj broni – podkreślił polski prezydent.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że niszczycielskie skutki użycia broni masowego rażenia nie zatrzymałyby się na granicach państw, lecz objęły swym zasięgiem cały świat. Dlatego właśnie powinniśmy blisko współpracować, w ramach ONZ, tak aby nigdy do tego nie dopuścić – dodał Andrzej Duda.

