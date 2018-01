Macierewicz: Fake news o mojej rzekomej krytyce Mariusza Błaszczaka ma na celu zatrzymanie reform w wojsku

"Jak już mówiłem, wspieram i będę wspierał @mblaszczak. #FakeNews o mojej rzekomej krytyce jego wyboru ma na celu zatrzymanie reform w @MON_GOV_PL, które wprowadza #DobraZmiana" – napisał Antoni Macierewicz na Twitterze.

Podczas "Rozmów Niedokończonych" na antenie TV Trwam był szef MON-u dodał także, że ma nadzieję, iż minister Mariusz Błaszczak będzie kontynuował dotychczasowy kierunek polityki militarnej.

Antoni Macierewicz odniósł się też do swojej przyszłości: – Bez względu na to jaką pozycję społeczną będę zajmował, doprowadzę do końca śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej. Polityk dodał, że raport techniczny ws. katastrofy smoleńskiej powinien być gotowy na wiosnę.