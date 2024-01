Tusk straszy prezydenta. "Musicie przerwać ten spektakl"

Policja otrzymała dokumenty dot. doprowadzenia do zakładu penitencjarnego polityków PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ci jednak przebywają w Pałacu Prezydenckim, gdzie – jak przekazali mediom – odbywają rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Z powodu zamieszanie wokół zatrzymania byłych szefów CBA, marszałek Sejmu Szymon Hołownie zdecydował o przełożeniu planowanego na ten tydzień posiedzenia izby.

Tusk komentuje

Sprawę skomentował podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. – Nie ma takich podręczników dla premiera czy szefa MSWiA, co robić, gdy skazani mają być doprowadzeni do zakładu, a oni przebywają w Pałacu Prezydenckim. To jest oczywiste wykorzystanie sytuacji, w której nikt nie będzie używał siły wobec takiej instytucji jak prezydent – stwierdził.

– Martwi mnie to, że prezydent włączył się w działania organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi z PiS i które są wymierzone w fundamenty państwa – powiedział szef rządu. Następnie Tusk odczytał artykuł z Kodeksu karnego, dotyczący pomocy w chronieniu przestępców. Zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy. – Musicie przerwać ten spektakl. Będziecie w pełni odpowiadać za sabotowanie konstytucji, za nadużywanie władzy, którą jeszcze w wielu miejscach macie. To jest nie do zaakceptowania. Będę o to dbał osobiście – zapewnił lider PO.

Paprocka: Jedyne możliwe rozwiązanie to uznać ułaskawienie

– Rozwiązanie tej sprawy jest tylko jedno możliwe. Zrobienie kroku w tył, uspokojenie emocji i uznanie ułaskawienia z 2015 r. – powiedziała w radiowej Trójce Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta.

Według niej "to jest jedyne rozwiązanie tej sprawy, bo w tej chwili każdy ma argumenty prawne, każdy ma orzeczenia i obywatel, który chce się z tą sprawą zapoznać ma wielką trudność z wyrobieniem sobie poglądu".

Pytana, czy Andrzej Duda może zrobić krok wstecz i podpisać drugie ułaskawienie, Paprocka odparła: – Pan prezydent mówi jasno. Wszystkie organy państwa mają działać zgodnie z prawem. Wróćmy do przestrzegania konstytucji w tym zakresie i sprawa będzie załatwiona.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych przekazała w zeszłym tygodniu, że w mocy pozostaje pierwsze ułaskawienie, dlatego głowa państwa nie planuje ponownej takiej decyzji w sprawie Kamińskiego i Wąsika.

