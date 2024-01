Kłeczek wraca do telewizji. "Liczę na Państwa"

O swoim przejściu do Telewizji Republika Kłeczek poinformował w mediach społecznościowych. "Wracam na antenę, zapraszam do Telewizji Republika dzisiaj 18:20. Liczę na Państwa codziennie" – napisał dziennikarz. Do wpisu dodał zdjęcie na którym pozuje razem z szefem stacji, Tomaszem Sakiewiczem, a także dziennikarzem TV Republika Michałem Rachoniem.

Do czasu przejęcia mediów publicznych przez nowy zarząd, nieuznawany przez wskazanego przez Radę Mediów Narodowych na prezesa TVP Michała Adamczyka, Kłeczek był jedną z gwiazd TVP Info. Prowadził wywiady z politykami, relacjonował obrady Sejmu, a także był jednym z gospodarzy niedzielnego programu publicystycznego "Woronicza 17".

Kłeczek: Ten program to paździerz

Dziennikarz nie szczędził gorzkich słów pod adresem nowych władz i pracowników TVP. – Ci, którzy zawłaszczyli Telewizję Polską, wczoraj wyemitowali "Wiadomości". Uważam, że jakość "Wiadomości", które zostały wyemitowane wczoraj, odbiega od jakichkolwiek standardów dziennikarskich. Monotonne, nudne, płaskie, tzw. paździerz dziennikarski. Zero profesjonalizmu. Na pewno łatwiej byłoby przygotować taki program informacyjny, gdyby uzurpatorzy weszli w posiadanie wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje Plac Powstańców Warszawy 7 – komentował w grudniu.

Kłeczek dywagował też, dlaczego przedstawiciele ministra Bartłomieja Sienkiewicz wciąż nie weszli do budynku TAI przy pl. Powstańców Warszawy. – Myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że postępują w sposób nielegalny. Wiedzą, że tutaj cały czas ktoś czuwa nad budynkiem i mają swego rodzaju problem i dylemat. Dylemat natury moralnej, ale przede wszystkim prawnej. Jak zgodnie z prawem przejąć siedzibę TVP. Przy ul. Woronicza zrobiono to z użyciem siły. Pytanie, jakie kroki tutaj podejmą. Dosłownie przed chwilą dyrektor TAI Michał Adamczyk przeczytał nam pismo, które wystosował "neoprezes" Tomasz Sygut, w którym informuje, że w kilku najbliższych dniach na antenę wróci "Teleexpress". Pytanie, skąd miałby być emitowany – podsumował reporter.

