Sąd odpowiada na wniosek obrońcy Kamińskiego. Jest oświadczenie

Policja otrzymała dokumenty dot. doprowadzenia do zakładu penitencjarnego polityków PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ci jednak przebywają w Pałacu Prezydenckim, gdzie – jak przekazali mediom – odbywają rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Z powodu zamieszania wokół zatrzymania byłych szefów CBA, marszałek Sejmu Szymon Hołownie zdecydował o przełożeniu planowanego na ten tydzień posiedzenia izby parlamentu.

Pałac Prezydencki został obstawiony przez funkcjonariuszy policji. Pilnują oni wszystkich wejść do budynku, a także sprawdzają pojazdy, które opuszczają teren Pałacu.

Jest kolejne oświadczenie sądu

W rozmowie z Polsat News adwokata Mariusza Kamińskiego, Michał Zuchmantowicz poinformował, że wniósł o "wycofanie czynności zatrzymania". "Zastosowanie instytucji zatrzymania jest wątpliwe prawnie. Po to stworzono art. 247/250 Kodeksu wyborczego (...), aby w przypadku uchylenia postanowienia marszałka Sejmu i braku jego wprowadzenia do obrotu publikacją, nie można było wdrożyć nakazu zatrzymania z art. 10 ust. 1 ustawy o mandacie posła" – tłumaczył w piśmie przesłanym do dziennikarzy.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, jest odpowiedź na wniosek obrońcy Mariusza Kamińskiego. Sąd oczekuje na sprecyzowanie wniosku. "Już po przekazaniu funkcjonariuszom policji nakazów doprowadzenia, obrońca oskarżonego Mariusza Kamińskiego złożył wniosek, w którym zamieścił żądanie wstrzymania wydania nakazu doprowadzenia" – przekazał w piśmie sędzia Piotr Maksymowicz, wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Środmieścia w Warszawie.

"Wnioskodawcę wezwano do sprecyzowania wniosku poprzez wskazanie: wydania, jakiej decyzji, znanej Kodeksowi karnemu wykonawczemu, obrońca żąda; wskazania regulacji prawnej Kodeksu karnego wykonawczego lub ew. innych ustaw, na której opiera swoje żądanie" – czytamy w oświadczeniu sądu.

"Do chwili obecnej nie wpłynęło zażalenie żadnej ze stron na postanowienie z dnia 8 stycznia 2024 r. w zakresie, w jakim nie uwzględniono wniosku o umorzenie postępowania wykonawczego" – wskazano. Sąd oświadczył również, że – dla dobra postępowania wykonawczego oraz z uwagi na możliwość naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – nie będzie informował, która jednostka policji otrzymała nakazy doprowadzenia oraz do której jednostki penitencjarnej skierowano dokumentację osadzeniową.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Byli szefowie CBA zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym).

Kamiński i Wąsik nie uznają ani werdyktu sądu, ani decyzji o wygaszeniu im mandatów poselskich.

