Kukiz: Prezydent Duda mnie rozczarował

Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego. Nowelizacja została już też opublikowana w Dzienniku Ustaw.

"Prezydent mnie rozczarował"

Zapytany przez kwestię podpisania przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o ordynacji wyborczej, Paweł Kukiz przyznał w rozmowie z red. Robertem Mazurkiem, że podchodzi do tej decyzji prezydenta krytycznie. – Prezydent Duda mnie rozczarował, i to dosyć poważnie. Podpisanie tej ustawy, nowej ordynacji wyborczej, bez skierowania do Trybunału Konstytucyjnego… Wydaje nam się, że w znacznym stopniu ona narusza prawa obywatelskie – komentował Kukiz.

– Boli mnie osobiście takie zachowanie prezydenta, bo pamiętam, że po I turze wyborów prezydenckich, pan Duda, by przyciągnąć do siebie moich byłych wyborców, mówił głośno, że trzeba się zastanowić nad wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w Sejmie. A skończyło się tym, że podpisał ustawę, która wycofuje je w gminach powyżej 20 tysięcy – dodał Kukiz.

Lider Kukiz'15 podkreślił też, że jego klub nie będzie sam składał wniosku w tej sprawie do TK, ponieważ "z tego co wie, PSL już taki wniosek złożył, więc nie ma takiej potrzeby".