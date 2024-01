"i9:30" uderza w CPK. "Materiał gorzej niż skandaliczny"

– Miał być megaport lotniczy, gigantyczny punkt przesiadkowy, największy w Europie Środkowo-Wschodniej węzeł transportowy. Miał być, ale czy powstanie? Czy koalicja rządząca podjęła już decyzje w tej sprawie? – tak materiał zapowiada prowadzący program "i9:30".

Materiał poświęcony CPK, czyli jednej ze sztandarowych inwestycji zainicjowanych przez rząd PiS, przygotował Igor Nazaruk – wcześniej zatrudniony w "Gazecie Wyborczej" i na portalu oko.press, gdzie zajmował się m.in. kwestią kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią ("Jak legalnie pomóc osobom, które nielegalnie przekroczyły granicę? 15 pytań. Komentarz prof. Łętowskiej" – to tytuł jednego z tekstów tego dziennikarza).

– Oto serce CPK. W przyszłości – rozpoczyna Nazaruk, a widz widzi puste pole. Następnie reporter przeprowadza rozmowy z mieszkańcami Skrzelewa, gdzie miałaby powstać inwestycja. – Do dziś nie wiedzą ich gospodarstwa, kiedy i dokąd mają się wyprowadzić – przekonuje.

Rozmówcy dziennikarza są przeciwni budowie CPK. Wskazują, że problemem są nie tylko wywłaszczenia, ale także kwestia rolna. Padają oskarżenia o "demolowanie kraju". Poza wypowiedzią doradcy prezydenta, Łukasza Rzepeckiego, w materiale nie pojawia się żadna inna pozytywna wypowiedź dot. portu. Nie omówiono szans oraz zysków, z jakimi wiąże się realizacja tej inwestycji.

Fala krytyki

Tak stronniczy materiał Igora Nazaruka, który ukazał się w TVP, szybko wywołał falę krytyki. "Wczorajszy materiał na temat #CPK w programie 19:30 był gorzej niż SKANDALICZNY. Biada nam jeżeli to ma być ta zapowiadana "rzetelna, profesjonalna i uczciwa informacja" oraz "fotografia świata i dnia" – alarmuje na portalu X Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa. Wilk minuta po minucie analizuje materiał i wytyka błędy lub niedomówienia.

"Zatroskany mieszkaniec wsi wygląda przez okno. Przypadkowo jest to były poseł PSL-PL oraz lider inicjatyw StopCPK, od 7 lat wraz z najbliższą rodziną na wszystkie sposoby zwalczający projekt. Utrwalanie przekazu: GIGANTOMANIA" – wskazuje Wilk.

twitter

"Co rządzi Polską i zaczyna się na "ż"? Żyto. "Hub lotniczy" nie jest na "ż" więc odpada" – ironizuje z kolei analityka Andrzej Banucha. "Ponieważ pytaliście mnie o to co sądzę o CPK to powtórzę: uważam że CPK jest niezbędny, powinien powstać w obecnej lokalizacji, nie ma poważnych i racjonalnych powodów dla których miałby nie powstać a większość argumentów "przeciw" jest na poziomie gdzieś miedzy przeciwnikami atomu a przeciwnikami gazoportu" – ocenia Jarosław Wolski, ekspert ds. militariów.

Czytaj też:

Zmiany w CPK. Tusk wyznaczył swojego pełnomocnika