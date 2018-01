Cejrowski komentuje atak Kuczoka z "Wyborczej" na Stocha. "Zmiękli jak rozgotowana parówka"

Wojciech Cejrowski odniósł się do krytyki jakiej środowisko „Gazety Wyborczej” poddało Kamila Stocha za to, że ten przed swoimi skokami robi znak krzyża. „Wyborcza pisze, że to obraża uczucia ateistów. Nie wiedziałem, że ateiści teraz tacy delikatni” – napisał na Facebooku.

Cejrowski pisząc o „delikatnych” ateistach odwołał się do doświadczeń poprzedniego wieku i zbrodni komunistycznych. „W XX wieku wymordowali [ateiści - przyp. red.] największą w historii świata liczbę ludzi, a dziś uraża ich znak, który z ich punktu widzenia nic nie znaczy? Zmiękli jak rozgotowana parówka” – napisał słynny podróżnik. „Plucie przez lewe ramię, też obraża? Wiara w czarnego kota? W feralne trzynastki? Wyborczej powiem tak: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!” – zakończył swój wpis. Wpis Cejrowskiego był odniesieniem do artykułu Wojciecha Kuczoka, który zaatakował religijność polskich skoczków. „Sportowcy manifestujący wiarę podczas transmitowanych zawodów obrażają moje uczucia ateistyczne” – stwierdził dziennikarz "Wyborczej". Czytaj także:

