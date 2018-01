Tyszka krytykuje pomysł rządu: Niech 30 zł za wjazd do centrum miasta płacą tylko wyborcy PiS

Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz’15 odniósł się do niedawnych słów minister Emilewicz, która przyznała, że rząd popiera przyznanie samorządom prawa do zamknięcia centrów miast i wprowadzenia dodatkowej opłaty do 30 zł za wjazd. – Nie zgadzamy się na to, by centra miast były tylko dla bogatych – ripostował wicemarszałek Sejmu.

Wicemarszałek odniósł się do kwestii stref ograniczonego ruchu, które proponowała minister Emilewicz. – Uważam, że nie tędy droga. My jesteśmy zwolennikami marchewki, nie kija. Zachęcajmy do tego, by ludzie wymieniali piece, nie palili odpadami. Myślmy o planowaniu przestrzennym – mówił na antenie Radia Dla Ciebie. Elektromobilność to zdaniem Tyszki „szklane domy premiera Morawieckiego”. – Pijarowo to fajnie brzmi, obiecywanie samochodów elektrycznych, ale ja wolałbym, żeby premier zajął się obniżeniem ZUSu dla drobnych przedsiębiorców czy obniżeniem VAT-u uderzającego w najbiedniejszych – mówił. "Proponuję drobną poprawkę do ustawy o elektromobilności, niech 30 zł za wjazd do centrum miasta płacą tylko wyborcy PiS" - ironicznie podsumował temat na Facebooku.