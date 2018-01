"Ma wejść w życie po 3 miesiącach od wejścia w życie". Projekt Nowoczesnej ws. prawa aborcyjnego

Projekt nowelizacji prawa dotyczącego aborcji i świadomego rodzicielstwa (oraz uzasadnienie) można przeczytać na stronie partii Nowoczesna.

Ciekawy zapis dotyczący momentu wejścia ustawy w życie znalazł się w uzasadnieniu projektu, w punkcie trzecim pt. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. "Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie" – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zdaniem polityków Nowoczesnej (jak napisano dalej w uzasadnieniu) zapewni „odpowiednią długość vacatio legis dla jej stosowania”. Pozostaje jedno pytanie – nawet jeżeli posłowie zagłosowaliby tym razem odpowiednio – to kiedy w końcu ustawa ma zacząć obowiązywać?

Co proponuje Nowoczesna

Pomijając jednak kwestię niedopracowania projektu, politycy Nowoczesnej proponują w ustawie wprowadzenie możliwość uzyskania bezpiecznej, legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży na żądanie kobiety. Wnioskodawcy opowiadają się również za możliwością przerwanie ciąży do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, w przypadku, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, albo gdy dziecko jest trwale i ciężko „uszkodzone”. Aborcja ma być też możliwa, gdy ciąża zagraża zdrowiu bądź życiu kobiety.

Projekt wprowadza ponadto ułatwiony dostęp do antykoncepcji, proponuje wsparcie dla kobiet po poronieniu oraz zakłada wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej w szkołach.

Nowoczesna proponuje też organizację sieci poradni, pomocnych w zakresie planowania rodziny. Poradnie mają uzupełniać wiedzę dotyczącą seksualności zdobytą w szkole.

"Poradnie będą dostępne dla wszystkich, którzy ukończyli 13. rok życia i będą zapewniały możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy w bezpiecznej i dyskretnej atmosferze. Organizacja sieci poradni będzie zadaniem zleconym realizowanym przez powiaty" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Sprostowanie

We wcześniejszej wersji tekstu pt. Bubel w aborcyjnym projekcie Nowoczesnej. "Ma wejść w życie po 3 miesiącach od wejścia w życie", podano w serwisie DoRzeczy.pl, że zapis "Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie" znajduje się w zapisie projektu ustawy. Zapis ten znajduje się w uzasadnieniu projektu m.in. na stronie partii Nowoczesna, pod podanym powyżej adresem.