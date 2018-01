"Izba Kolesiów", "szkoda, że mu kwiatów nie wręczyli". Komentarze po głosowaniu ws. Koguta

"To gorzej niż zbrodnia - to błąd" – napisał na Twitterze wicemarszałek Senatu Adam Bielan. To reakcja na odrzucenie przez senatorów wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta.

Wpis Adama Bielan to nie jedyny tak krytyczny komentarz po dzisiejszym tajnym głosowaniu w Senacie. Internet zalała fala negatywnych komentarzy pod adresem senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zdecydowali się obronić swojego partyjnego kolegę.