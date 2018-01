Europosłowie Marek Jurek oraz Zdzisław Krasnodębski wystosowali list do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w którym wnioskowali o nałożenie kary na byłego premiera Belgii. List Jurka i Krasnodębskiego do Tajaniego był "wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności regulaminowej" i miał związek z wypowiedzią Verhofstadta na temat uczestników Marszu Niepodległości.

„Na ulice Warszawy wyszło kilka tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów. (...) Marsz ten miał miejsce 300 kilometrów od obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To nie powinno nigdy wydarzyć się w Europie” – mówił w listopadzie unijny polityk.

Zdzisław Krasnodębski poinformował, że dopiero dziś otrzymał odpowiedź od szefa PE. "Pan przewodniczący A. Tajani odpowiedział wreszcie na list kolegi Marka Jurka i mój w sprawie obraźliwych wobec Polaków słów G. Verhofstadta. Nie dopatrzył się uchybień i powołał na prawo do wyrażania opinii" – napisał na Twitterze europoseł PiS.

W opublikowanej przez Krasnodębskiego odpowiedzi Tajani napisał, że wielokrotnie podkreślał, iż eurodeputowani mają prawo do wyrażania krytyki pod warunkiem, że używają stosownego języka, odpowiadającego godności i reputacji Parlamentu Europejskiego. W jego ocenie, ożywiona debata pozwoliła w tym konkretnym przypadku na zaprezentowanie różnych opinii. Tajani dodał, że szef PE powinien szanować wolność wypowiedzi eurodeputowanych, jeśli nie naruszają one wewnętrznego regulaminu Parlamentu Europejskiego.