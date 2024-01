Prezydent spotkał się z żonami Kamińskiego i Wąsika

"Trwa spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" – czytamy na profilu Kancelarii Prezydenta na portalu X.

Poruszające słowa żon Kamińskiego i Wąsika

Barbara Kamińska i Roma Wąsik wystąpiły w środę wieczorem w Telewizji Republika, gdzie opowiedziały o tym, jak ostatnie wydarzenia odcisnęły się na życiu ich rodzin. W trakcie rozmowy padły przejmujące słowa.

– Traktowaliśmy ten dzień, jak każdy inny. Nie wierzyłam, że przyjdą. A przyszli, gdy mąż zawoził dzieci do szkoły. Chcieli wejść do domu i zapytać, czy męża nie ma w domu. Zadzwoniłam do mecenasa, który mi to odradził. To było trudne przeżycie, bo wiedziałam, że coś się stanie – powiedziała Roma Wąsik. Jak stwierdziła, cała sytuacja to "igrzyska, w której publiczność decyduje o życiu i śmierci". Przekazała również, że jej mąż także rozpoczął strajk głodowy. Wcześniej taką decyzję podjął Mariusz Kamiński.

Z kolei Barbara Kamińska uważa, że zatrzymanie jej męża to element "większej politycznej gry", która miała uderzyć w jej męża oraz w Prawo i Sprawiedliwość.

– Wiedzieliśmy, że wyrok zostanie wydany 20 grudnia. Nie mieliśmy cienia wątpliwości, że będzie niekorzystny i próbujący wyeliminować mojego męża z życia publicznego. To był element pewnej większej gry, realizowanej krok po kroku przez osoby związane z "koalicją 13 grudnia" – mówiła.

Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika

Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję i przewiezieni do aresztu.

20 grudnia 2023 r. sąd skazał byłych szefów CBA na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym). Politycy PiS nie uznają ani werdyktu sądu, ani decyzji o wygaszeniu im mandatów poselskich.

