Kaczyński przemówił na proteście PiS. Mówił o marszu przez instytucje

O godz. 16 rozpoczął się "Protest Wolnych Polaków" organizowany przez partię Jarosława Kaczyńskiego.

Formacja zapowiedziała demonstrację jako formę sprzeciwu wobec działań rządu premiera Donalda Tuska w sprawie mediów państwowych. Protest dotyczy również osadzenia w zakładzie karnym polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Protest PiS. Kaczyński: Marsz przez instytucje

Przed godziną 17 swoje przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński. Oznajmił zgromadzonym, że protest nie może być jednorazowy. Ocenił również, że "wraca niemiecki imperializm".

– O Polskę tutaj chodzi. My mówimy wolne media, które są w tej chwili niszczone. Chcą mieć tutaj monopol. My mówimy – łamanie praworządności, konstytucji, deptanie prawa. Tak to wszystko jest prawda. Taki marsz przez wszystkie instytucje, który mają charakter kontrolny wobec rządu, które zostały tak konstruowane, czasem lepiej, czasem gorzej, właśnie po to, aby władza była kontrolowana. To też jest w tej chwili w trakcie. A jeżeli wziąć pod uwagę ich zapowiedzi, to tak, mają zamiar wszystkie te instytucje zniszczyć albo przejąć, a w ostatecznym rachunku zniszczyć także urząd prezydenta – wyraził swoje obawy Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Ostateczna bitwa

Szef PiS podkreślił, że nie można na to pozwolić. Następnie nawiązał do możliwego forsowania w Polsce waluty euro.

– To jest plan wielkiego okradzenia Polski i Polaków. Bo wprowadzenie euro to wielkie okradzenie, wielkie obniżenie stopy życiowej i całkowicie uzależnienie w sensie gospodarczym od Niemiec. To przejęcie także wielkiej części naszych zasobów, które mamy w banku narodowym. Stąd atak na bank narodowy, próba przejęcia tej niezwykle ważnej instytucji – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Musimy walczyć także w ten sposób, chociaż ta ostateczna bitwa musi odbyć się przy urnach wyborczych. Które powinny być przez nas bardzo dokładnie pilnowane, bo jak to było w tych wyborach tak naprawdę i w tym referendum, tak naprawdę nikt nie wie. Nie postuluję tutaj nieuznawania tych wyborów, stwierdzam tylko że w bardzo wielu wypadkach nie było tajności wyborów, mogły być różne nadużycia – nawoływał Jarosław Kaczyński w trakcie Protestu Wolnych Polaków.

Prezes PiS o Wąsiku i Kamińskim

Kaczyński mówił również o sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

– Jest pewien pomysł, który warto wziąć pod uwagę. Część państwa jedzie w stronę Radomia, przez Radom, a niektórzy przez Ostrołękę. Zatrzymajcie się przed tymi więzieniami i krótko zademonstrujcie tam żądanie, by zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik, nasi dwaj koledzy, towarzyszeni broni, przyjaciele, zostali uwolnieni, bo oni siedzą za to, że walczyli z korupcją na wysokich szczeblach społecznych, a ci, którzy dzisiaj rządzą, tego nie akceptują – proponował.

