"Trzecia Droga jedzie dalej". Jest deklaracja Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

W czwartek w Grodzisku Mazowieckim Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zorganizowały wspólną konferencję pod hasłem "Trzecia Droga dla dużych i małych ojczyzn".

W wydarzeniu uczestniczyli liderzy ugrupowań: Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia. Politycy poinformowali, że Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, jako Trzecia Droga, utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików, powiatów i gmin.

Wybory samorządowe odbędą się najprawdopodobniej 7 kwietnia. Druga tura miałaby miejsce 21 kwietnia.

– Dzięki tej fali, która w niezwykły sposób uruchomiła się szczególnie w ostatnich dniach przed wyborami parlamentarnymi, wygraliśmy. Polska wygrała. Polska się odradza. Zmiany wymagają czasu. Będzie szybciej, gdy zwyciężymy w samorządzie. A żeby zwyciężyć w samorządzie, to Trzecia Droga jedzie dalej, jedziemy razem do wyborów samorządowych. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików wojewódzkich, rad powiatów i rad gmin – przekazał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Przed nami kolejny etap"

– Teraz przed nami kolejny etap, bardzo ważny etap pokazania, że Trzecia Droga jest dalej ze sobą, jedzie dalej – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Musimy pamiętać, że proces zmiany dopiero się zaczął, na pewno nie skończył. Widzimy dobrze po tym, co dzieje się też w kraju, jak ta zmiana będzie długa, jak dużo pracy wymaga – wskazał lider Polski 2050 Szymon Hołownia. – Nie jesteśmy po zwycięstwie, jesteśmy przed zwycięstwem, jesteśmy w drodze – podkreślił.

– Waszym sukcesem, naszym sukcesem będzie, jeżeli przekonacie ludzi, z którymi będziecie rozmawiać, że sam rząd nie wystarczy, że samorząd jest tym, co daje ludziom te rzeczy, dzięki którym czują się bezpieczni: dobrą szkołę, dobrą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kultury i sportu w miejscu zamieszkania, bezpieczny transport (...), tanią energię, możliwość realizowania inwestycji i prowadzenia biznesu – mówił Hołownia.

