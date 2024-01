Kosiniak-Kamysz przerywa milczenie. Zwrócił się do polityków PiS

Ostatnie działania rządu Donalda Tuska wywołały poważny kryzys polityczny. Chodzi m.in. o kroki podjęte w związku z przejęciem kontroli nad mediami publicznymi oraz zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Kosiniak-Kamysz: Nasi wyborcy powiedzieli "nie" trzeciej kadencji PiS

W czwartek wieczorem po raz pierwszy od kilku dni głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, minister obrony narodowej i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, które razem z Polską 2050 jako Trzecia Droga współtworzy rząd.

"Wyborcy Trzeciej Drogi 15 października powiedzieli NIE trzeciej kadencji PiS, określili się po stronie praworządności, demokracji oraz samorządności i tym wartościom pozostają wierni. Czas, by politycy PiS zaakceptowali wreszcie wynik wyborów" – napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Morawiecki do wyborców Trzeciej Drogi: Czy na pewno głosowaliście na taki rząd?

Wcześniej do wyborców Trzeciej Drogi zwrócił się Mateusz Morawiecki. Były premier przemawiał w czwartek przed Sejmem podczas manifestacji zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem "Protest wolnych Polaków".

– Czy na pewno głosowaliście na taki rząd, który w ciągu niespełna miesiąca zaatakował sądy? (...). Na taki rząd, który walczy z wolnymi mediami, który chce monopolu medialnego, żeby wszystkie ważne media mówiły jednym głosem? – pytał Morawiecki.

– Drodzy wyborcy Trzeciej Drogi, czy TD ma być trzecią kadencję Tuska? Czy to ma być utorowanie drogi dla tych, którzy z powrotem będą mówić: "Nie ma pieniędzy i nie będzie, nie ma polityki społecznej, nie ma wyrównywania szans"? – mówił były premier.

– Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to warto się zastanowić, czy ten wybór był właściwy, bo potrzebujemy także was. Wszystkich, którzy chcą dobra Polski, którzy mają Polskę naprawdę w sercu, a nie na plastikowej naklejce – oświadczył.

Trzecia siła w Sejmie

Trzecia Droga ma w obecnej kadencji Sejmu 65 posłów – 33 z Polski 2050 i 32 z PSL. W wyborach 15 października TD zajęła trzecie miejsce, zdobywając 3 110 670 głosów (14,4 proc.).

