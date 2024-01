Pasek TVN24 opisujący protest PiS wywołał burzę. Fala komentarzy

W czwartek przed Sejmem odbyła się demonstracja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem "Protest wolnych Polaków". Według organizatorów na miejscu zgromadziło ponad 300 tys. osób. Z kolei warszawski ratusz szacuje liczbę uczestników na 35 tys.

Wydarzenia na ulicach stolicy relacjonowała m.in. telewizja TVN24. Podczas transmisji z protestu stacja umieściła w pewnym momencie długi, opisujący marsz pasek, który brzmiał: "Demonstracja zorganizowana przez PiS w obronie partyjnej propagandy i skazanych za łamanie prawa Kamińskiego i Wąsika".



Protest PiS przed Sejmem. Ziemkiewicz i Semka o pasku w TVN24

Sprawa wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. "No to teraz ja. Paskowczyku z TVN – przedstaw się nam wszystkim. Chcemy cię poznać" – napisał na platformie X Piotr Semka, publicysta "Do Rzeczy".

"Już dawno temu pisałem że TVN głośno wyklina «pisowską propagandę» TVP a po cichu podziwia i naśladuje. Idźcie dalej tą drogą, śmiało!" – ocenił z kolei Rafał Ziemkiewicz.



"Jak to jest żyć w bańce medialnej, widzu TVN-u? Ten pasek przejdzie do historii propagandy medialnej w Polsce" – uważa redakcja "Gazety Polskiej Codziennie".

Krytycznych opinii nie brakuje także wśród zwykłych internautów.

Bochenek: To jest stacja tworzona przez środowiska związane z WSI

Treść paska odczytał podczas demonstracji rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– To jest ta stacja, która była tworzona przez środowiska związane z WSI, co zostało wskazane w orzeczeniu sądowym. O tym może powiedzieć pan minister Macierewicz. To jest hańba! Oni z mediów publicznych chcą zrobić właśnie taki drugi TVN i "Wyborczą", bo właśnie z tych redakcji jest zaciąg partyjnych funkcjonariuszy do mediów publicznych! – grzmiał Bochenek, na co tłum zareagował gwizdami i buczeniem.

