Rachoń, Holecka i Kłeczek w spocie TV Republika. "Witamy w domu wolnego słowa"

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Rolę TVP Info szybko przejęła Telewizja Republika, która od środy 20 grudnia nadaje pasma specjalne na temat przejęcia mediów publicznych, które trwają po kilkanaście godzin dziennie.

Nowy spot TV Republika. Wystąpiły w nim dawne gwiazdy TVP

W czwartek w sieci pojawił się autopromocyjny spot Telewizji Republika. Występują w nim wszystkie największe gwiazdy stacji, które jeszcze do niedawna można było zobaczyć na antenie Telewizji Polskiej. W krótkim wideo promowany jest m.in. program "Jedziemy!" Michała Rachonia czy serwis informacyjny "Dzisiaj" z Danutą Holecką.

– Witamy w domu wolnego słowa – mówi jako pierwszy w klipie Michał Rachoń. – W którym zadajemy trudne pytania – uzupełnia Miłosz Kłeczek. W innych ujęciach widać m.in. Adriana Stankowskiego, Adriana Boreckiego, Rafała Ziemkiewicza, Katarzynę Górską. – Patrzymy władzy na ręce i rozliczamy z wyborczych obietnic. Chcemy Polski, w której konstytucja, gdzie działają wolne media, które prezentują rzetelne informacje – słyszymy w spocie TV Republiki. – Włącz prawdę – zachęca na koniec szef stacji Tomasz Sakiewicz.

Klip można oglądać na kanale TV Republika na YouTube.

Oglądalność "Dzisiaj" TV Republika wzrosła ponad 30-krotnie

Telewizja Republika notuje rekordowe przyrosty oglądalności. Jak wynika z raportu Nielsen Audience Measurement, do którego dotarł serwis Wirtualne Media, serwis informacyjny TV Republika – "Dzisiaj" w okresie od 20 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku oglądało średnio 424 tys. widzów. Jest to 31 razy więcej niż w poprzedzającym długofalowym okresie.

"Dla porównania, serwis "Dzisiaj" w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku śledziło w TV Republika średnio 14 tys. osób (...). Widownia serwisu w 4+ wzrosła 31-krotnie, a rynkowy udział – 25-krotnie" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

"Dzisiaj" w Telewizji Republika oglądać można codziennie o godz. 19.00.

Czytaj też:

Są wyniki oglądalności "Dzisiaj" TV Republika. Danuta Holecka rozbiła bankCzytaj też:

Tak wyglądał debiut Miłosza Kłeczka w TV Republika. "Miło już było"