Boniek kontra Czarnecki. "Ryszard, po prostu dałeś ciała", "nie bredź"

Ryszard Czarnecki udostępnił na portalu społecznościowym wywiad, którego udzielił Tygodnikowi Solidarność. Wiceprzewodniczący PE odnosi się do konsekwencji, jakie mogą go spotkać za porównanie europosłanki PO Róży Thun do szmalcownika. – Jestem człowiekiem walki – oświadczył w nim polityk. Jak dodał, ważniejsza jest dla niego Polska niż stanowisko.

Całe zamieszanie wokół słów Czarneckiego postanowił skomentować Zbigniew Boniek. "Ryszard gadasz, gadasz, ale tu nie chodzi o poglądy, tylko po prostu dałeś ciała. Mam Ci wyciągnąć wywiad (TV) jak jechałeś równo z naszą kochaną Polską? Czyli Ty mogłeś a Ona nie? Poza tym porównanie użyte naprawdę słabe" – napisał do Czarneckiego prezes PZPN.

Taki wpis nie mógł - rzecz jasna - pozostać bez odpowiedzi. "Zajmij się Zbyszku wreszcie piłką, a jak chcesz się zająć polityką - to będziesz oceniany jak polityk. Nigdy nie atakowałem Polski, nie bredź" – odpowiedział mu Czarnecki.

Odpowiedź na ten tweet udzielona przez Bońka była już nieco kąśliwa.