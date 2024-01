Magazyn Anity Gargas powraca w nowej odsłonie. Gdzie go zobaczymy?

Od czasu zmian w TVP, na antenie stacji nie pojawiają się nowe odcinki "Magazyny śledczego Anity Gargas". Teraz w mediach społecznościowych programu pojawiała się informacja o powrocie w nowej odsłonie. Wiadomo, gdzie będzie można zobaczyć kolejne odcinki lubianego przez widzów formatu.

Program Anity Gargas powraca w nowej odsłonie. Dziennikarka stawia na YouTube

Powrót magazynu Anity Gargas zapowiedziano na jego profilu na platformie X.

"Drodzy widzowie! Już wkrótce widzimy się w nowej odsłonie" – napisano i zachęcono do subskrybowania nowego kanału youtube’owego programu. Wpis polecił m.in. Michał Rachoń, który niedawno zasilił szeregi Telewizji Republika.

Na profilach w mediach społecznościowych programu widać, że zyskał on nowe logo, a także ma nieco zmienioną nazwę. Będzie ukazywał się na YouTube jako "Magazyn Anity Gargas". W piątek przed południem nowy kanał youtube'owy miał ok. 3 tys. subskrybentów.

twitter

Gargas dołączy do TV Republika?

Choć dziennikarka postawiła na YouTube, to nie jest wykluczone, że dołączy do TV Republika. Tomasz Sakiewicz, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, przypomina, że należy ona do założycieli tej telewizji.

– Anita Gargas należy do założycieli Telewizji Republika, więc to oczywiste, że będziemy współpracować. Generalnie jest u nas miejsce dla każdego, kto ma poczucie misji, reszta jest do uzgodnienia – mówi portalowi Wirtualnemedia.pl prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika.

Zaznaczył jednak, że sam nie prowadzi rozmów z Gargas o współpracy.

– Rzeczy dzieją się bardzo szybko, nie zdążamy nawet dogadać szczegółów, a one jednak są istotne: koszty, czas antenowy, promocja. Myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć w ciągu kilkudziesięciu godzin – dodał.

Anita Gargas nie chciała rozmawiać z Wirtualnemedia.pl na ten temat.

"Magazyn śledczy" wycofany z TVP

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji.

Od tego czasu w TVP1 nie pokazano trzech nagranych wcześniej odcinków „"Magazynu śledczego Anity Gargas": o śmieciach z Niemiec przywożonych do Polski oraz korupcji w Parlamencie Europejskim. Informowano o tym na profilach społecznościowych programu, zaznaczając, że jego redakcja nie może opublikować tych odcinków np. w internecie, bo prawa do nich ma Telewizja Polska. Wcześniejsze odcinki magazynu dalej są dostępne na platformie TVP VOD.

Czytaj też:

Znany pisarz wykorzysta polityczne zamieszanie? Ma pomysł na tytuł książkiCzytaj też:

"Szarpanina będzie trwała". Jerzy Zelnik o Proteście Wolnych Polaków