Państwo stanu wyjątkowego

Przytaczam tę opinię, bo pokazuje ona, że nawet ci, którzy potrafili wcześniej zachowywać pewien dystans do toczącej się w Polsce wojny i powinni być pierwszymi, którzy szanują urząd głowy państwa, ulegli emocjom, dołączyli do awantury i zakwestionowali znaczenie instytucji prezydenckiej. Nie ma bowiem wątpliwości, że źródłem obecnego konfliktu było podważenie znaczenia prawa łaski, które to prawo, co wynika z konstytucji, przysługuje prezydentowi. Wprawdzie pod wpływem rozwoju sytuacji – zamknięcia obu polityków PiS w więzieniu, ogłoszenia przez nich głodówki, a następnie prośby ich żon – Andrzej Duda zmienił zdanie i postanowił ich ponownie ułaskawić, ale nie zmieniło to istoty sporu.