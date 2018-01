Polska coraz atrakcyjniejsza dla turystów. Kojarzymy się z historią i bogatym dziedzictwem

Analiza przygotowana przez Polską Organizację Turystyczną:

Zdecydowana większość obcokrajowców kojarzy nasz kraj przede wszystkim z jego historią i bogatym dziedzictwem (94 proc. odpowiedzi) oraz uważa Polskę za wartą poznania (93 proc.). Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych obcokrajowców, którzy odwiedzili nasz kraj, zauważa jego podobieństwo do krajów tzw. Europy Zachodniej, a niemal dwie trzecie (64 proc.) postrzega Polskę jako kraj nowoczesny. Podobna liczba obcokrajowców (67 proc.) uznaje Polskę za zdrową i ekologiczną, a 76 proc. uważa, że nasz kraj pełny jest energii życiowej.

Większość osób wypełniających ankietę wybiera się w najbliższym czasie do Polski. Takie deklaracje składa 85 proc. z nich. Planują przede wszystkim wyjazdy organizowane indywidualnie, a w planie swoich podróży zaznaczają najczęściej miasta (68 proc. deklaracji) i obiekty UNESCO (55 proc.). Dużym zainteresowaniem cieszą się również lasy i parki narodowe (45 proc. wskazań) oraz góry, jeziora i morze, a także imprezy kulturalne (po 34 proc.).

Podobnie przedstawia się kolejność atrakcji turystycznych i sposobów wypoczynku, z którymi kojarzy się obcokrajowcom Polska. Najwięcej, bo 72 proc. z nich wymieniło miasta. 61 proc. kojarzy Polskę z lasami i parkami narodowymi, a 60 proc. z obiektami UNESCO. Na dalszych miejscach znalazły się zwiedzanie zabytków i muzea (54 proc.), imprezy kulturalne (49 proc.), jeziora (46 proc.), góry (45 proc.) oraz piesze wędrówki (40 proc.).

Rozkłady odpowiedzi z ankiet wypełnionych w 2017 roku są bardzo zbliżone do danych z lat poprzednich. Najliczniej w 2017 roku w badaniu uczestniczyli Japończycy, Włosi i Belgowie.

Wyniki badania realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną powstały na podstawie danych z ankiet, wypełnionych w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku. Badanie ma charakter ciągły. Ankiety wypełniane są spontanicznie przez odwiedzających strony poland.travel. Ankieta jest dostępna w kilkunastu wersjach językowych. Dane zbierane są i analizowane przez zespół Polskiej Organizacji Turystycznej przy wykorzystaniu platformy do prowadzenia badań IBM SPSS Data Collection. Badanie pozwala na bieżące monitorowanie informacji o aktualnym wizerunku Polski oraz o preferencjach w kontekście przyjazdu do naszego kraju.