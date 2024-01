Projekt nowelizacji ustawy o KRS. Bodnar przedstawił założenia

Bodnar poinformował, że projekt nowej ustawy zostaje oddany pod konsultacje społeczne. – Projekt ustawy poświęcony jest kwestii wyboru członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. (…) Z nadzieję, że wszyscy uczestnicy życia publicznego, którzy są zainteresowani problematyką, odniosą się do projektu ustawy – zaznaczył.

– W największym skrócie projekt sprowadza się do tego, że to sami sędziowie przy wsparciu państwowej komisji wyborczej będą wybierali sędziów członków KRS. Że te wybory będą przejrzyste, dostępne w taki sposób, aby środowisko sędziowskie miało swoją reprezentację – powiedział Bodnar.

– Drugi postulat w tej ustawie to powołanie rady społecznej, czyli organu, który w pewnym sensie będzie wspierał KRS w wykonywaniu swoich konstytucyjnych zadań – poinformował szef resortu sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS

Według projektu członkowie-sędziowie KRS nie będą wybierani przez Sejm. 15 sędziów (z 25 członków Rady) wybiorą w wyborach bezpośrednich i tajnych sędziowie w kraju.

Propozycja zakłada, że w Radzie reprezentowani będą sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz wojskowych.

Ponadto, prawo do zgłaszania kandydatów poza określoną grupą sędziów (zależnie od sądu, z którego będzie pochodził kandydat) będzie przysługiwało także Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów, organom uprawnionym do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych, a także grupie co najmniej 2 tysięcy obywateli;

Kolejne założenie jest taki, że prawo do zgłaszania kandydatów nie będzie przysługiwać osobom powołanym na stanowisko sędziowskie z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 roku;

Zgłoszeni na kandydatów mogą być wyłącznie czynni zawodowo sędziowie, którzy jednocześnie wyrazili zgodę na kandydowanie;

Projekt przewiduje, że z prawa do kandydowania do KRS wykluczeni zostaną sędziowie, którzy są lub w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia terminu wyborów, byli delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do innego urzędu podlegającego władzy wykonawczej lub powołani z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 roku;

W myśl nowych przepisów nie będzie można łączyć funkcji członka Rady ze stanowiskiem prezesa sądu, prezesa izby, wiceprezesa sądu, zastępcy prezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastępcy;

Organem zarządzającym wybory do KRS będzie Państwowa Komisja Wyborcza;

Przy KRS powołana zostanie Rada Społeczna, której zadaniem będzie opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie. Działanie Rady zminimalizuje ryzyko nacisków politycznych na sądy.

Mandaty sędziów-członków KRS wybranych na podstawie przepisów z 2017 r., wygasną z dniem ogłoszenia wyników wyborów na nowych członków Rady. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z nową ustawą.

Czytaj też:

MS wszczyna procedurę, ale Kamiński i Wąsik nie wyjdą na razie na wolność