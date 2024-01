Bodnar "unieważnia" Prokuratora Krajowego. Jaki: Odpowie za to karnie

"W dniu 12 stycznia 2024 roku Prokurator Generalny Pan prof. Adam Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Panem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" – podano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W marcu 2022 r. Dariusz Barski został powołany na pierwszego zastępcę prokuratora generalnego i prokuratora krajowego, zastępując na tym stanowisku Bogdana Święczkowskiego.

Fala krytyki. Ostry wpis Jakiego

Ten krok Adama Bodnara szybko wywołał falę krytyki. Politycy opozycji przekonują, że minister łamie prawo. Europoseł PiS Patryk Jaki przypomina, że odwołanie Prokuratora Krajowego może nastąpić za pisemną zgodą prezydenta. Tak stanowi ustawa o prokuraturze. "To kolejny brutalny atak na ustrój państwa. Wola polityczna wyżej niż ustawa. Wola nie jest źródłem prawa" – zaznacza były wiceszef MS. "Za to co zrobił Bodnar będzie odpowiadał karnie i żadna UE mu nie pomoże" – przekonuje Patryk Jaki.

Na podobnym stanowisku stoi poseł klubu PiS Sebastian Kaleta, również były wiceminister sprawiedliwości. "To odwołanie jest prawnie nieskuteczne. Jedyny tryb, który prawo przewiduje do oceny statusu Prokuratora Krajowego jest art. 14 ustawy prawo o prokuraturze" – napisał Kaleta na portalu X, również przywołując zapisy ustawy o prokuraturze.

Tymczasem zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryje m.in. poseł KO Roman Giertych: "Do widzenia panie prokuratorze w stanie spoczynku Dariuszu Barski. Do widzenia". "Mam dla państwa bardzo dobrą informacje: Minister Sprawiedliwości odwołał Prokuratora Krajowego. Pan Barski został powołany na to stanowisko na podstawie nieobowiązującego przepisu. Pech" – komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.

