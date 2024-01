"Nasza walka ma sens". Syn Kamińskiego: Udało mi się dziś spotkać z ojcem

Były szef MSWiA i były szef CBA Mariusz Kamiński przebywa w areszcie śledczym w Radomiu. W piątek syn polityka PiS, Kacper Kamiński, przekazał, że udało mu się spotkać z ojcem. Jak dodał, były minister ma do protestujących specjalną prośbę.

"Udało mi się dziś spotkać z ojcem. Jest silny, dumny i wie, że nasza walka ma sens. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Słyszy nas jak protestujemy i bardzo go to podnosi na duchu. Poprosił nas, aby puścić dziś utwór ks. Józef Poniatowski – Gintrowskiego" – napisał w mediach społecznościowych Kacper Kamiński. I zacytował tekst piosenki: "Kto wolnym był przez krótki nawet czas, nie żal mu potem pogrzeb mieć w Elsterze".

O godz. 18:00 rozpoczął się protest przed aresztem w Radomiu. Demonstranci apelują o natychmiastowe zwolnienie z więzienia polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

W grudniu 2023 r. Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym).

We wtorek wieczorem politycy PiS zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie głowy państwa. Byłych ministrów przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie. W środę przetransportowano ich do innych zakładów karnych – Kamińskiego do więzienia w Radomiu, natomiast Wąsika do miejscowości Przytuły Stare pod Ostrołęką. Obaj politycy podjęli strajk głodowy.

– Zdecydowałem, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe – poinformował w czwartek Andrzej Duda podczas konferencji z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prezydent przekazał także, że wystosował apel do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o zwolnienie byłych szefów CBA z więzienia do czasu zakończenia postępowania.

